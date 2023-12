Exploitation du projet Sangomar: L’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FFSO) Léopold Sédar Senghor a quitté Singapour et fait cap sur le Sénégal (Petrosen) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Exploitation du projet Sangomar: L’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FFSO) Léopold Sédar Senghor a quitté Singapour et fait cap sur le Sénégal (Petrosen) Publié le samedi 23 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

L`unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FFSO) Léopold Sédar Senghor fait cap sur le Sénégal

Tweet

L’Unité Flottante de Production, de Stockage et de Déchargement, FPSO LSS du projet Sangomar a quitté le chantier naval de Seatrium à Singapour ce vendredi 22 décembre 2023 et fait cap sur les eaux sénégalaises où il est attendu en février 2024.



Ce départ du FPSO LSS, un des éléments clés du projet Sangomar, constitue pour PETROSEN et son partenaire Woodside, un pas décisif vers le First-oil, c’est-à-dire le démarrage de la production de ce projet pétrolier prévu au courant du premier semestre de 2024.



Véritable joyau, le FPSO LSS est le fruit de 42 mois de dur labeur de plusieurs milliers d’ingénieurs et d’ouvriers spécialisés. D’une longueur de 372 mètres sur une largeur de 58 mètres, avec une capacité de stockage de 1 300 000 de barils, le navire sera amarré dans le champ Sangomar, à une profondeur d’eau d’environ 780 mètres pour assurer la production d’environ 100 000 à 125 000 barils de pétrole brut par jour.