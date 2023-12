Affaire pouponnière “SOS Keur Yeurmandé“: Ndella Madior Diouf placée en garde à vue à la Sûreté urbaine - adakar.com

Affaire pouponnière "SOS Keur Yeurmandé": Ndella Madior Diouf placée en garde à vue à la Sûreté urbaine Publié le vendredi 22 decembre 2023

© Autre presse par DR

Ndella Madior Diouf, arrêtée par la Sûreté urbaine

L’affaire au parfum de scandale a finalement atterri sur la table de la Sûreté urbaine, plus précisément à la Brigade de protection des mineurs. L’affaire des bébés de la pouponnière "SOS Keur Yeurmandé" dont la promotrice est Ndella Madior Fall a fini de susciter l’émoi général après les révélations sur la situation difficile d’une centaine de bébés.



Les vidéos de la pouponnière qui ont inondé la toile et dont les auteurs étaient des nounous ont fini par convaincre les autorités judiciaires de se saisir de la question. Il s’y ajoute les deux cas de décès de bébés déclarés dans cette pouponnière le mois dernier demandaient à être éclairés.



Convoqué à la sûreté urbaine, Ndella Madior Fall n’a pas déféré à tant à l’invitation des enquêtes. Elle sera finalement arrêtée et placée en garde à vue à la Brigade de protection des mineurs de la sûreté urbaine.



La fille de Madior Fall, ancien ministre sous Abdou Diouf, va devoir répondre de ses agissements avec ce scandale dans cette pouponnière.



Ndella Madior Fall est visée pour "homicides involontaires, maltraitance sur des enfants et exploitation d’une pouponnière sans autorisation".



En effet 2022, la pouponnière fonctionnait sans autorisation et dans une opacité générale. Il s’y ajoute des cas de bébés adoptés dans des conditions troublantes.



En attendant la suite judiciaire enclenchée, les autres bébés récupérés ont été placés par les services compétents du ministère de la Famille et de l’Enfance.



Makhtar C.