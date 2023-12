Présidentielle 2024: Amadou Bâ investi candidat de l’Alliance pour la République (APR) - adakar.com

Présidentielle 2024: Amadou Bâ investi candidat de l'Alliance pour la République (APR)
Publié le vendredi 22 decembre 2023 | aDakar.com

Le Premier ministre Amadou Bâ a été officiellement investi candidat de l’Alliance pour la République à l’élection présidentielle du 25 février 2024. La cérémonie d’investiture s’est tenue en marge du congrès de l’Alliance pour la République tenue Dakar en présence du président Macky Sall et d’autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Dans son discours d’acceptation de l’investiture, le candidat Amadou Bâ a exprimé sa fierté d’appartenir à la famille de l’Alliance pour la République (Apr).



"L’Apr est là locomotive de notre coalition Benno Bokk Yakaar, cette alliance à laquelle le président de la République tient tant et qui a battu tous les recours de longévité politique.(...) Je tiens à exprimer ma reconnaissance au président de la République son excellence Macky Sall ainsi qu’à l’ensemble des responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la République pour la confiance placée en ma personne en me choisissant comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. Je suis honoré de vous dire que j’accepte d’être votre candidat, le candidat de l’Alliance pour la République et le seul candidat de Benno Bokk Yakaar", a déclaré Amadou Bâ devant les militants et membres de l’Apr réunis à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar.



Amadou Bâ a par ailleurs assuré accepter cette investiture qui le place sur les traces de son "mentor" Macky Sall "avec honneur et fierté". L’ancien ministre des Finances et ancien ministre des Affaires étrangères croit savoir que les électeurs sénégalais sont à la recherche d’un candidat pour consolider les acquis obtenus sous les deux mandats exercés par Macky Sall.



"Les Sénégalais souhaitent avoir comme successeur de Macky Sall quelqu’un qui saura consolider ce qu’il a fait. Quelqu’un qui saura puiser dans son héritage pour aller encore plus loin, faire encore plus, faire encore mieux et plus vite", a indiqué Amadou Bâ.



Prenant la parole, le président de la République Macky Sall, réélu lors de ce congrès Président de l’Alliance pour la République, est revenu sur le choix porté sur Amadou Bâ pour porter les couleurs du parti à la Présidentielle.



"Nous avons choisi notre candidat. Je n’ai pas voulu en faire un choix personnel. Les enjeux étaient importants. Notre choix s’est porté sur Amadou Bâ, Premier ministre. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous devons tous avoir conscience des enjeux du moment", a déclaré Macky dans son discours.



Saluant la dynamique unitaire dans Benno Bokk Yaakar dans le choix de Amadou Bâ, Macky Sall a rendu hommage aux alliés de Benno Book Yakaar, notamment à Moustapha Niasse et Aminata Mbengue Ndiaye, respectivement Secrétaires généraux de l’AFP et du PS.



Pour le président Macky Sall, le candidat Amadou Bâ peut s’appuyer sur le bilan inégalable et incontestable de ses deux mandats qui ont fini d’assurer une transformation de notre pays. "C’est un bilan exceptionnel et il faut le parfaire. Le premier défi qui vous attend c’est le défi de la migration et de l’emploi des jeunes", a lancé Macky Sall au candidat Amadou Bâ.



Le chef de l’État a rappelé au candidat Amadou Bâ les engagements pris devant le parti, devant la coalition et devant les Sénégalais en acceptant d’être investi candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Parcours de l’Alliance pour la République depuis 2009



Revenant sur le parcours de l’Alliance pour la République depuis qu’il a été lancé en 2009, le président Macky Sall a livré les fondamentaux qui ont garanti la réussite en 2012. "Nous partions à la rencontre d’un destin possible. (...) L’Apr quoique naît d’une adversité a su que la politique c’est la proposition pas l’invective. La politique n’est pas seulement une confrontation haineuse de camps retranchés. La politique est une saine compétition" a rappelé Macky Sall.



Pour lui, le courage, la bonne organisation, la discipline, et l’unité, combinée à une volonté d’unir la Nation, d’offrir un meilleur avenir pour les jeunes, les femmes, la Diaspora ont largement contribué à amener l’Alliance pour la République là où il est.



