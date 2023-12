Discours du candidat Amadou Bâ au congrès d’investiture de l’Alliance pour la République - adakar.com

Discours du candidat Amadou Bâ au congrès d'investiture de l'Alliance pour la République
Publié le vendredi 22 decembre 2023

Monsieur le Président de la République, Président de l’Alliance pour la République, Son Excellence, Monsieur Macky SALL,



Mesdames, Messieurs les dirigeants de parti politique et d’organisation,



Mesdames, messieurs les membres du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République,



Honorables membres de l’Alliance pour la République,



Distingués membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar,



Chers congressistes,



Chers invités,



Mesdames, messieurs,



C'est avec une immense gratitude que je me retrouve ici avec vous, en famille. Une famille à laquelle je suis fier et honoré d’appartenir, l’Alliance pour la République, l’APR.



Cette grande famille que nous sommes, nous la devons à l’audace, à la vision et à l’ambition que le Président de la République Macky SALL, Président de l’APR, a pour notre pays.



L’histoire de l’APR est tout simplement extraordinaire, à l’image de celle de son père fondateur dont le parcours est tout aussi exceptionnel. L'APR, qui, en un temps record, a su conquérir le pouvoir. Cela témoigne de la justesse de son combat et du courage de son chef.



Malgré les défis, l’APR est restée un parti ouvert, accueillant les idées et les aspirations diverses de notre peuple et invitant ses précieux alliés à travailler main dans la main pour le bien-être de notre nation. L’APR est la locomotive de notre coalition Benno Bokk Yaakaar. Cette alliance à laquelle le Président de la République Macky SALL tient tant, et qui a battu tous les records de longévité politique.



Mesdames, messieurs,



Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, ainsi qu’à l’ensemble des responsables, militants et sympathisants de l'APR, pour la confiance placée en ma personne, en me choisissant comme candidat à l'élection présidentielle de 2024.



Je suis honoré de vous dire que j’accepte d’être votre candidat, le candidat de l’APR et le seul candidat de Benno Bokk Yaakaar pour l’élection présidentielle à venir.



Oui, j’accepte votre investiture !



Je l’accepte volontiers, avec honneur et fierté, d’autant qu’elle me place sur les traces de mon mentor, mon leader. Un homme d’État exceptionnel, un visionnaire, le bâtisseur du Sénégal nouveau. Je sais que les Sénégalais souhaitent avoir comme successeur du Président de la République Macky SALL, quelqu'un qui saura consolider ce qu'il a fait, quelqu'un qui saura puiser dans son héritage, pour aller encore plus loin, faire encore plus, faire encore mieux et plus vite.



Oui, j’accepte votre investiture, avec engagement et confiance, car elle me donne l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. Ensemble, nous allons progresser dans le potentiel ouvert du PSE pour plus de paix, plus de prospérité et plus de partage.



Oui, j’accepte de continuer la mise en œuvre du PSE, avec loyauté et fidélité.



J’accepte l’investiture aussi avec humilité, car je sais que, de nos rangs, des rangs de ce grand parti qu’est l’APR, peuvent émerger bien d’autres responsables, tous aussi capables que moi d’accomplir cette mission. Parce qu’en réalité, le Président de la République, le Président de l’Alliance pour la République Macky SALL a su former, préparer nombre d’entre nous à cet exercice.



Oui, je l’accepte avec ferveur et ouverture, car l’APR et Benno Bokk Yaakaar n’ont pas encore fini d’écrire les plus belles pages de l’histoire de notre pays.



Oui, l’APR sera renforcée. Benno sera renforcée.



Je l’accepte avec espoir, car votre confiance me rassure. Votre confiance m’oblige. Et je suis convaincu que je peux mener notre coalition à la victoire.



Mesdames, messieurs,



Je tiens à saluer, avec chacun d’entre vous, la vision d’un homme d’exception, un leader multidimensionnel dont l'œuvre a profondément marqué et continuera de marquer notre pays. Je veux nommer le Président de la République, le Président de l’Alliance pour la République, Son Excellence, Monsieur Macky SALL. Je lui rends hommage pour la confiance qu'il m'accorde en m'apportant son soutien et ses conseils.



[Je demande, à tous, de vous lever et de l’applaudir]



Mesdames, messieurs,



Je voudrais insister particulièrement et apporter des remerciements sincères, respectueux, reconnaissants à l’un des meilleurs présidents que le Sénégal ait connus, Son Excellence Monsieur Macky SALL, une inspiration, celui que j’appelle le Président du Sénégal moderne.



Celui qui a pu se nourrir de l’œuvre de ses prédécesseurs pour pousser le plus loin le développement du Sénégal.

Celui qui m’a fait siéger dans les instances les plus importantes de notre parti et d’être au contact de personnalités remarquables qui ont contribué à faire de l’APR ce qu’elle est devenue aujourd’hui, c’est-à-dire un grand parti.



Celui auprès de qui j’ai appris à diriger des ministères et parmi les plus importants.



Celui auprès de qui j’ai compris beaucoup de choses sur ce que c’est que diriger un État, une Nation, une République et une démocratie moderne, une coalition politique plurielle.



Monsieur le Président de la République,

Président de l’Alliance pour la République,



Votre vision audacieuse et vos efforts inlassables ont contribué à transformer positivement notre pays, dans tous les domaines ; de l'économie à l'éducation, en passant par les infrastructures et bien plus encore.

Votre amour et votre dévouement envers notre pays est une source d'inspiration pour nous tous. Votre détermination à placer le Sénégal sur la voie de l’émergence mérite notre reconnaissance et notre respect.



Votre leadership, votre caractère qui associe fermeté et ouverture. Votre intransigeance lorsqu'il faut protéger l'État, la Nation, la République. Votre détermination lorsqu'il faut assurer la paix sociale et la stabilité du pays ont maintenu le Sénégal debout.



Sous votre leadership, le Sénégal a su allier la robustesse du baobab et la souplesse du roseau. Ainsi notre pays est sous bonne garde et outillé pour le demeurer.



Aujourd'hui et demain, plus que par le passé, votre intelligence politique, votre sagesse, votre expérience et votre présence seront essentielles pour remporter la victoire et pour gouverner avec succès notre pays.

Votre clairvoyance, forgée par des années d'engagement dévoué envers le Sénégal, est une lumière qui nous guidera vers un avenir paisible et prospère pour tous.



Monsieur le Président de la République,

Mesdames, messieurs,



Je tiens à remercier aussi les leaders, membres et sympathisants des partis politiques, mouvements et structures qui composent notre coalition, la grande coalition Benno Bokk Yaakaar.



Permettez-moi de citer Madame Aminata MBENGUE NDIAYE et Monsieur Moustapha NIASSE.



Je connais votre attachement au Sénégal, votre grand souhait d’un Sénégal de paix, de progrès et d’inclusion.



Vous avez choisi de rester dans la coalition, de poursuivre cette alliance car, si même tout n’est pas parfait, vous avez vu qu’ensemble nous avons fait de grands pas, de grandes réalisations.



Vous avez choisi de poursuivre cette alliance, car vous pensez qu’elle est porteuse d’avenir pour le développement du Sénégal.



Vous avez choisi de poursuivre cette alliance car nos leaders ont su toujours se concerter, surtout dans les grands moments, en plaçant l’intérêt du Sénégal au-dessus de tout autre.



Vous voulez poursuivre cette alliance et porter ma candidature, car vous savez que chaque fois que l’on a été unis, solidaires, alors nous avons gagné.



Et vous voulez poursuivre cette alliance, car vous savez qu’ensemble et derrière le Président de la République Macky SALL, nous avons su oser, innover dans nos actions, dans nos projets, dans notre vision pour faire accomplir au Sénégal ses avancées les plus marquantes, les plus tangibles dans la voie du développement et dans la voie de l’inclusion sociale.



Monsieur le Président de la République,

Mesdames, messieurs,



Mon engagement envers notre parti et notre coalition est sans faille. Je ressens une responsabilité immense envers chaque militant et chaque sympathisant qui place sa confiance en notre coalition pour bâtir un avenir meilleur.



Je suis déterminé à œuvrer pour l'unité de notre coalition, à rassembler toutes les forces et les voix en son sein. Car c'est en restant unis, que nous pourrons faire face aux défis et saisir les opportunités qui se présenteront à nous.



Je crois en la force de l'unité. Je suis résolu à être le rassembleur dont notre coalition a besoin en ces temps précis. Mon engagement premier est de maintenir l'unité de notre parti et de préserver la cohésion de notre coalition.

Nous sommes une alliance diversifiée, avec des opinions et des perspectives variées. Mais la diversité de notre coalition et de notre parti est une richesse et un atout. C'est dans cette diversité que nous puisons notre capacité à proposer des solutions innovantes et à répondre aux besoins de notre peuple.



Notre capacité à réaliser cette unité est réelle, car nous avons des valeurs et une vision communes pour notre pays. C'est sur ces valeurs et cette vision que nous bâtirons notre unité, notre solidarité et notre cohésion. Ensemble, nous pouvons transcender nos différences pour atteindre un objectif commun : maintenir Benno Bokk Yaakaar au pouvoir en 2024.



Je favoriserai un dialogue ouvert et inclusif, où chaque opinion est entendue, où chaque voix compte. Je maintiendrai une communication transparente et régulière avec tous les responsables de notre parti et de notre coalition. Je veillerai à ce que chacun d’entre eux se sente impliqué et écouté dans le processus décisionnel. Nous nous appuierons sur nos forces respectives pour bâtir une campagne forte, porteuse d'espoir pour le Sénégal de demain.



Je considère la préservation de la cohésion nationale comme l'une des priorités les plus essentielles. Notre pays traverse, en effet, une période délicate, marquée par des défis majeurs, tels que la montée de l'insécurité dans la sous-région dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz sur notre territoire. Face à ces enjeux, la cohésion nationale est le ciment qui nous permettra de surmonter les obstacles et de bâtir un avenir plus stable et prospère.



Aussi, ne ménagerai-je aucun effort pour que notre coalition continue d’être une force pour la paix et la stabilité de notre pays. Je prends la menace sécuritaire très au sérieux. Je m'engage à renforcer nos forces de défense et de sécurité pour assurer la protection de nos frontières et garantir la sécurité de nos concitoyens. Nous devons également coopérer avec nos voisins et la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et les autres menaces transfrontalières.



Mesdames, messieurs,



Je suis déterminé à mener le Sénégal vers l’émergence avec dévouement, loyauté et passion. J’ai participé à l’opérationnalisation, à la mise en acte, aux ajustements et améliorations de la vision la plus ambitieuse du développement du Sénégal : le Plan Sénégal Emergent.



Le PSE, une vision qui porte le présent et un énorme potentiel pour le devenir de notre pays. Je poursuivrai sa mise en œuvre, en veillant à ce que chaque mesure prise contribue réellement au progrès et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.



Nous continuerons à favoriser l'investissement, à promouvoir l'innovation et à soutenir nos entrepreneurs pour stimuler la croissance économique et créer des emplois durables.



Monsieur le Président de la République,

Mesdames, messieurs,



Je suis conscient de la lourdeur de la tâche surtout lorsqu'il s'agit de succéder à quelqu'un qui en a tant fait. Mais nous avons appris auprès de lui à savoir relever des défis. Ce que le Président Macky SALL nous demande, c'est d’avancer dans la voie de l’émergence, de maintenir le Sénégal en paix. Et la prospérité, partagée par tous les Sénégalaises et Sénégalais.



Je suis persuadé qu’avec votre soutien, je vais marquer le Sénégal comme le Président de l'emploi et de l’épanouissement des jeunes. Je promets des avancées majeures, une mobilisation des ressources, des idées et des expertises jamais atteinte pour offrir de bons emplois et le bien-être à nos jeunes.



Je vous invite aussi à m'accompagner pour aller encore plus loin dans la lutte contre les fractures sociales. Je promets de travailler fort pour que nous soyons une société de plus d'équité sociale, une société de la prospérité partagée, une société de la prospérité pour tous.



Je lance donc un appel vibrant à chaque citoyen, à chaque leader politique, à chaque responsable, à chaque homme et femme de ce pays : unissons-nous pour le bien supérieur de notre nation.



Avant de clore mon propos, je tiens à rendre hommage appuyé à nos chefs religieux de toutes les religions, à nos chefs coutumiers dont les prières et les sages conseils ont aidé à la stabilité du Sénégal et à son ancrage dans la paix et dans le précieux savoir vivre ensemble.



Monsieur le Président de la République,

Mesdames, messieurs,



Encore une fois, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites et je vous dis que nous vaincrons au soir du 25 février 2024.



Vive l’APR !



Vive la coalition Benno Bokk Yaakaar !



Vive le Sénégal !



Dakar, le 21 décembre 2023