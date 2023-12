Présidentielle 2024: le délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre 2023 à minuit (Conseil constitutionnel) - adakar.com

Dépôt candidatures à la présidentielle - Le dispositif sécuritaire impressionnant autour du Conseil constitutionnel

Dakar, le 11 décembre 2018 - Le Conseil constitutionnel est pris d`assaut par les représentants des différents candidats à la présidentielle pour les dépôts de dossiers de candidature. Un dispositif sécuritaire impressionnant est sur place pour assurer la sécurité des opérations.

Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques, de coalitions de partis politiques, d'entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants et de leurs représentants, qu’une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8 heures à 17 heures, étant rappelé que le délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre 2023 à minuit.



Fait à Dakar, le 21 décembre 2023



Le Conseil constitutionnel