Dakar, le 10 février 2025 - Plusieurs dizaines de formations politiques mettent sur pied un un "Front pour la défense de la démocratie et de la République" (Fdr). Tweet

L’opposition sénégalaise se prépare dans le cadre d’un large front à apporter la contradiction au régime en place. Ainsi, dans le cadre de sa redynamisation, plusieurs dizaines de formations politiques et d’acteurs influents se sont réunis pour mettre en place un "Front pour la défense de la démocratie et de la République" (Fdr).



Le lancement de la nouvelle plateforme de l’opposition a réuni de nombreux responsables dont l’ancien. Maire de Dakar et ancien candidat à l’élection présidentielle Khalifa Ababacar, Anta Babacar Ngom et d’anciens ministres et dignitaires du régime de Macky Sall.



Au total, quelque 71 formations politiques ont décidé de mettre en œuvre une stratégie commune au sein de l’opposition.



Au cours de la cérémonie de lancement, Khalifa Ababacar Sall a justifié la nécessité pour l’opposition d’œuvrer au sein d’une organisation commune.



“Il est temps que l’opposition s’organise, soit présente sur le terrain et anime le débat contradictoire. Ceux-là qui soutenaient qu’il n’y avait pas d’opposition, je leur dis qu’ils étaient juste pressés", a indiqué Khalifa Sall.



L’ancien député maire de Dakar a souligné par ailleurs que la mise place de ce cadre de l’opposition est nécessaire pour apporter la réponse appropriée aux actes posés par le régime.



"On ne doit pas rester là, chacun à attendre son tour d’être égorgé, battu ou jeté en prison. Les emprisonnements s’intensifient, les levées d’immunité parlementaire commencent à être nombreux", a insisté Khalifa Ababacar Sall.



Dans sa déclaration, le Front pour la défense de la Démocratie et de la République annonce pour les prochaines semaines des actions majeures, axées sur : « la défense des libertés démocratiques, la gestion démocratique du processus électoral et une solidarité avec les populations en lutte ».



