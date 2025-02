4è session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte (GMV) : Ousmane Sonko exhorte les Etats membres à l’union et la mobilisation - adakar.com

4è session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte (GMV) : Ousmane Sonko exhorte les Etats membres à l'union et la mobilisation
Publié le vendredi 7 fevrier 2025

4è session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte (GMV) : Ousmane Sonko exhorte les Etats membres à l'union et la mobilisation

La 4è session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte (GMV) s'est ouverte ce vendredi 07 février 2025 sous la présidence du Premier ministre sénégalais, a constaté @dakar.







Dans un contexte de lutte contre le changement climatique, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a en effet ouvert ce vendredi la 4e session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte (GMV). Il a saisi cette opportunité pour lancer un appel urgent à la remobilisation des États membres de l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte (GMV).



Sonko a également souligné la nécessité de redynamiser l’Agence pour relever les défis environnementaux actuels.



Le faisant, le gouvernement sénégalais réaffirme ainsi sa détermination à promouvoir la résilience environnementale à travers le projet stratégique de restauration écologique et de développement durable dénommé la Grande muraille verte (GMV).



Le gouvernement sénégalais met en avant la restauration des écosystèmes, la promotion d’une agriculture résiliente et la préservation des ressources naturelles qui s’inscrit dans l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».



Cette 4e session, face aux enjeux climatiques et environnementaux, est donc une occasion privilégiée et capitale pour renforcer la coopération régionale.



Alors que le changement climatique et ses effets deviennent de plus en plus préoccupants, le gouvernement senegalais, par la voix de Ousmane Sonko, a réaffirmé l’engagement total du Sénégal dans cette initiative panafricaine.



