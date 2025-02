Burkina Faso / Renforcement des infrastructures de la BCEAO: le Ministre ivoirien Adama Coulibaly présent à l’inauguration d’un nouvel immeuble de l’agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso - adakar.com

Burkina Faso / Renforcement des infrastructures de la BCEAO: le Ministre ivoirien Adama Coulibaly présent à l’inauguration d’un nouvel immeuble de l’agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso

L’agence auxiliaire de la BCEAO de Bobo-Dioulasso, située à l’Ouest du Burkina Faso, a été dotée d’un nouvel immeuble construit sur deux (2) niveaux (R+1) et complété de bâtiments annexes, dont un poste de contrôle des entrées, un local pour la police et un accès sécurisé pour les fourgons des banques. En sa qualité de Président du Conseil des ministres de l’UMOA, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a pris part ce samedi 8 février 2025 à l’inauguration de cet immeuble par son homologue burkinabè, Aboubakar Nacanabo, représentant le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, Chef de l’Etat. Les noms des deux personnalités ainsi que celui du Gouverneur de la BCEAO ont été gravés sur la plaque inaugurale dudit immeuble en ces termes : « Ce jour 8 février 2025 à Bobo-Dioulasso, a été inauguré ce nouvel immeuble de l’agence auxiliaire de la BCEAO, par Monsieur Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Economie et des Finances du Burkina Faso ; en présence de Monsieur Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d’Ivoire, étant président du Conseil des ministres de l’UMOA ; et Monsieur Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, étant président du Conseil d’administration de la BCEAO. »



L’édifice, inauguré également en présence de neuf membres du gouvernement du Burkina Faso, répond au besoin d’adapter les infrastructures de la Banque centrale aux volumes des opérations ainsi qu’aux exigences de leur sécurisation. Un aspect sur lequel le ministre burkinabè de l’Economie et des Finances a mis l’accent en présentant les avantages de doter Bobo-Dioulasso d’une agence moderne. « Ce nouvel immeuble vient renforcer l’accessibilité aux services bancaires et financiers contribuant à un environnement économique plus favorable aux affaires et à l’investissement. (…) En dotant la ville de Bobo-Dioulasso d’une agence moderne et fonctionnelle, la BCEAO améliore la qualité des services offerts aux populations et aux acteurs économiques. Désormais, les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, les Cascades et le Sud-Ouest, soit 15 provinces de notre pays bénéficieront d’une meilleure disponibilité des services bancaires, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en billets de qualité pour les petites transactions au quotidien », s’est-il félicité.



Tout en exprimant l’infinie gratitude de son gouvernement au Gouverneur de la BCEAO pour cet « investissement stratégique », le ministre Aboubakar Nacanabo a salué également la décision de construire une nouvelle agence auxiliaire à Ouahigouya dans le Nord du Burkina Faso avec l’espoir de voir les travaux démarrer en 2025. « Après le Centre et l’Ouest, le développement des infrastructures financières dans le Nord viendra renforcer l’ancrage du système bancaire dans notre pays offrant ainsi de nouvelles opportunités aux populations et entreprises locales. (…) Au regard des potentialités économiques de la zone Est de notre pays, sur instruction du Président du Faso, je vous soumets officiellement la requête de construction d’une agence dans la région du Centre-Est », a-t-il ensuite formulé.



Bobo-Dioulasso en tête des agences auxiliaires de la BCEAO



Pour sa part, le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué que la viabilité économique de la région des Hauts-Bassins se traduit dans la ville de Bobo-Dioulasso par la présence de 37 agences bancaires et 41 agences et institutions de microfinances. En matière de circulation fudiciaire, a-t-il poursuivi, les versements et retraits effectués par les banques aux guichets de l’agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso ont atteint en moyenne annuelle 2163 milliards FCFA et 2110 milliards FCFA respectivement au cours de ces deux dernières années. « Ces montants représentent 1/3 des opérations fudiciaires réalisées au plan national et placent l’agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso au premier rang de toutes les agences auxiliaires de la BCEAO », a fait savoir le Gouverneur de la Banque Centrale. Il a en outre souligné que l’événement du jour marque l’aboutissement d’un chantier entamé en juin 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’extension du réseau des agences de la BCEAO et de réhabilitation des immeubles existants.



Le président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso (APBEF-CI), Diakarya Ouattara, a, quant à lui, renouvelé l’engagement de sa faîtière à accompagner la BCEAO dans la mise en œuvre de ses réformes visant à renforcer la solidité du système bancaire et financier. Enfin, le discours de bienvenue a été dit par le premier magistrat de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom. La cérémonie a par ailleurs été marquée par une visite guidée du nouvel immeuble. Il faut rappeler que l’agence auxiliaire de la BCEAO de Bobo-Dioulasso a été inaugurée le 22 juin 1977.



