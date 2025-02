Bobo-Dioulasso : la BCEAO inaugure un nouvel édifice ultra-moderne - adakar.com

Bobo-Dioulasso : la BCEAO inaugure un nouvel édifice ultra-moderne

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a célébré ce samedi 8 février 2025 une nouvelle acquisition à Bobo-Dioulasso. Il s’agit d’un immeuble ultra moderne bâti sur une aire de 2400b m2 sis au sein de l’agence auxiliaire, elle même située au quartier Sikasso Sira de la ville.



La nouvelle architecture, très esthétique, répond aux besoins d’adapter les infrastructures de la Banque aux volumes des opérations ainsi qu’aux exigences de leur sécurisation. Elle entend ainsi décongestionner 4 régions, à savoir, les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, les Cascades et le Sud-Ouest du Burkina. Elle vise également une amélioration des conditions de travail du personnel qui aurait passé 47 ans dans les anciens bâtiments.



L’immeuble, un R+1, comporte, entre autres, des bureaux, un espace clients, un Poste de contrôle des entrées, un local pour la police et un accès sécurisé pour les fourgons de banque. Tout naturellement que son inauguration a drainé du beau monde dans la ville de Sya. Selon le ministre des Finances et du budget de la Côte d’Ivoire, Adama Traoré, cet investissement de la BCEAO répond à sa volonté de continuer à servir avec efficacité les populations de l’espace monétaire ouest africain.



« En matière de circulation fiduciaire, les versements et retraits effectués par les banques aux guichets de l’agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso ont atteint, en moyenne annuelle, 2163 milliards FCFA et 2110 milliards respectivement au cours des deux dernières années », a relevé le gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou. Le programme d’extension du réseau des agences de la BCEAO, a t-il relevé, vise à renforcer la bancarisation et l’inclusion financière tout en améliorant la circulation fiduciaire.



Et Bobo-Dioulasso, ville carrefour, regorge de nombreuses potentialités financières.



Jean Claude Kassi Brou s’est par ailleurs réjoui du fait que c’est la toute première agence construite par une équipe dirigeante africaine. Le gouverneur de la BECEAO a aussi salué la forte mobilisation des membres du gouvernement du Burkina Faso, soit huit ministres, qui ont rehaussé de leur présence l’éclat de cette cérémonie d’inauguration. La présence, non des moindres, d’anciens vice-gouverneurs et directeurs généraux de la banque centrale a aussi été relevée.



Représentant le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, s’est réjoui de cette inauguration. « L’édifice que nous inaugurons aujourd’hui est bien plus qu’un bâtiment. Il incarne une vision, une ambition : celle d’un Burkina Faso où chaque région bénéficie des outils nécessaire à son développement économique », a t-il apprécié avant de plaider pour l’érection d’une agence BCEAO dans a région du centre-est qui regorge, elle aussi, d’immenses potentialités économiques.





Halima K.