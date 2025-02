Sécurité routière: vendredi macabre sur les routes avec 8 morts dans trois accidents de la route - adakar.com

Sécurité routière: vendredi macabre sur les routes avec 8 morts dans trois accidents de la route
Publié le dimanche 9 fevrier 2025

Accident de circulation meurtrier survenu à Koumpentoum dans la région de Tambacounda

La série des accidents mortels sur les routes se poursuit avec de nombreux tués depuis le début de l’année 2025. Vendredi, en fin de soirée, un accident de la route a impliqué un véhicule 4X4 et un particulier faisant office de taxi et communément appelé "Allo Dakar".



Le violent accident de la route a eu lieu sur l’autoroute à péage "Illa Touba" faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.



Selon les sapeurs pompiers, cinq (5) personnes ont été tuées sur le coup alors que trois blessés, dont certains graves ont été évacués dans des établissements sanitaires.



On se souvient qu’il y a une dizaine de jours, un accident de la route impliquant un mini car avait causé la mort d’au moins 12 personnes.



Deux autres accidents avec trois morts



Un véhicule Ndiaga s’est renversé faisant un mort et des dizaines de blessés après que ’r chauffeur du car et un passager se soient échappés.



Selon les premiers témoignages, le passager qui a eu une violente altercation avec le chauffeur voulait coûte que coûte amener le conducteur à s’arrêter.



Un autre fait divers mortel s’est également déroulé à Koutal. Cette fois, ce sont deux jeunes hommes qui ont été mortellement fauchés.



Makhtar C.