Ouverture du séminaire préparatoire des états généraux des transports publics | vers une réforme profonde du secteur

Publié le lundi 19 aout 2024

Le ministre des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres, Malick Ndiaye, a lancé, lundi, à Diamniadio un séminaire préparatoire des États généraux des transports publics, en présence d’acteurs socioprofessionnels et de diverses parties prenantes.



Cette rencontre, la deuxième du genre après celle de juillet 2024 dédiée aux services étatiques, marque une étape clé dans l’élaboration d’une stratégie nationale visant à résoudre les nombreuses difficultés du secteur.



Pendant quatre jours, les participants, issus du monde du transport, échangeront pour harmoniser leurs positions et établir un cadre de travail commun. Ce séminaire vise à définir les termes de référence des États généraux prévus pour le mois prochain. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait en effet donné pour mission au ministère d’organiser ces assises dans le but de transformer de manière rapide et complète le secteur des transports publics.



Lors de son allocution, le ministre Ndiaye a salué le choix du stade Me Abdoulaye Wade comme lieu de cette rencontre, le qualifiant d’emblème de l’esprit collectif et d’équipe, valeurs essentielles pour la réussite des discussions en cours. « Ce stade représente un espace où se joue l’esprit collectif, un esprit qui cadre bien avec notre démarche », a-t-il déclaré.



Malick Ndiaye a ensuite dressé un tableau des défis auxquels le secteur des transports est confronté, parmi lesquels figurent les problèmes d’organisation, de gouvernance, un déficit de financement, une faible densité du réseau routier, l’insécurité routière, et le manque de personnel qualifié et de digitalisation.



Ces insuffisances, selon le ministre, ont des répercussions économiques considérables. « Une étude récente de 2022 a révélé que l’économie sénégalaise perd annuellement 900 milliards de francs CFA, soit environ 6% du PIB, en raison des dysfonctionnements du secteur », a-t-il précisé.



Le ministre a également abordé la question cruciale des accidents routiers, qu’il a qualifiés de « carnage ». « Personne n’est épargné par cette tragédie », a-t-il déclaré, avant de lancer un appel solennel à l’ensemble des parties prenantes, y compris AGEROUTE, les forces de défense et de sécurité, les services de délivrance des permis de conduire et des cartes grises, ainsi qu’à tous les automobilistes, pour unir leurs efforts afin de mettre fin à ce fléau.



« Chacun, à son niveau, doit faire des efforts maximaux pour que nous mettions fin à ce carnage un mot qui reste encore faible qui coûte la vie à tant de nos concitoyens, je dirais même à nos familles, sur les routes », a-t-il insisté.



A l’occasion, Malick Ndiaye a appelé à la construction d’un système de transport plus efficace, inclusif et respectueux de l’environnement. « Ensemble, nous avons le potentiel de construire un système de transport meilleur pour tous les citoyens », a-t-il affirmé.