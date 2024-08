MAGAL DE TOUBA | LE MINISTRE SERIGNE GUÈYE DIOP RASSURE SUR LA DISPONIBILITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES - adakar.com

MAGAL DE TOUBA | LE MINISTRE SERIGNE GUÈYE DIOP RASSURE SUR LA DISPONIBILITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES Publié le samedi 17 aout 2024 | RTS

Serigne Guèye Diop, le ministre de l’Industrie et du Commerce

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, s’est rendu à Touba, jeudi, accompagné du Secrétaire d’État au Développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, pour évaluer la disponibilité des stocks d’oignons, de pommes de terre, d’huile, de sucre et d’autres denrées alimentaires. Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, prévu pour le 23 août prochain. Le ministre s’est félicité de la quantité suffisante des denrées alimentaires.



« Au nom du gouvernement, je suis venu vérifier si les stocks de denrées nécessaires sont suffisants », a déclaré Dr Serigne Guèye Diop, entouré du gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, ainsi que d’autres autorités administratives locales.



Après avoir visité le marché Mame Bineta, le marché Ocass, et rencontré les importateurs, les détaillants, ainsi que les demi-grossistes du marché « Gare bou Ndaw », le ministre et sa délégation ont assuré que la quantité d’oignons et de pommes de terre était suffisante pour couvrir les besoins du Magal.



Dr Serigne Guèye Diop a également précisé que cette disponibilité était le résultat de mesures d’anticipation qui ont permis de constituer d’importants stocks.



Le ministre a demandé au gouverneur et au maire de s’assurer que les camions transportant les denrées puissent accéder à l’intérieur de Touba, afin d’approvisionner correctement les commerçants d’ici la tenue du Grand Magal de Touba.



Cet événement religieux annuel rassemble plus de 5 millions de fidèles mourides et génère entre 250 et 350 milliards de francs CFA en consommation.

