TÉLÉCOMMUNICATIONS | LE MINISTRE LANCE LA PLATEFORME «DÉCLARATION MÉDIAS DU SÉNÉGAL» Publié le samedi 17 aout 2024

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a lancé ce vendredi, la plateforme « Déclaration Médias du Sénégal ». Cette nouvelle initiative vise à permettre aux médias de s’enregistrer et de s’identifier officiellement auprès du ministère.



Lors de la cérémonie de lancement, à la Maison de la presse Babacar Touré, Alioune Sall a insisté sur l’importance pour les organes de presse de s’inscrire sur cette plateforme.



« Je demande aux organes de presse de commencer à s’enrôler, car cette plateforme sera l’unique référentiel où les entreprises de presse pourront être reconnues par l’État du Sénégal », a-t-il déclaré.



Le ministre a également encouragé les acteurs du secteur à collaborer activement pour faire de cette plateforme un outil efficace. « J’invite tout le secteur à jouer le jeu. Aidez-nous à vous aider pour que nous puissions ensemble développer le secteur », a-t-il ajouté.



Alioune Sall a souligné que cette plateforme sera un instrument essentiel pour encadrer et dynamiser le secteur des médias au Sénégal, renforçant ainsi le cadre réglementaire et la reconnaissance officielle des entreprises de presse.



En outre, cette nouvelle plateforme dédiée au recensement des médias est un outil clé pour structurer et renforcer le secteur des médias au Sénégal, tout en facilitant leur mise en conformité avec les exigences du Code de la Presse.



Par ailleurs, le ministre a illustré l’importance des récentes décisions prises pour assurer une meilleure contribution des distributeurs de contenus audiovisuels, citant le cas particulier du groupe Canal+, qui ne versait auparavant que 75 millions FCFA aux services fiscaux.



« Grâce à une décision souveraine visant à faire évoluer la redevance payée par les distributeurs tels que Canal+, Sonatel Orange, Excaf, Startimes et Link Telecom, conformément à la loi, le Sénégal a pu recouvrer 4 milliards 25 millions FCFA auprès du groupe Canal+. Cette initiative renforce la transparence et l’équité fiscale dans le secteur », précise une source du ministère.