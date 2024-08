SENEGAL-DIVERS / Diourbel : 9 personnes meurent dans la collision entre un camion et un “Ndiaga Ndiaye” - adakar.com

SENEGAL-DIVERS / Diourbel : 9 personnes meurent dans la collision entre un camion et un "Ndiaga Ndiaye" Publié le vendredi 16 aout 2024 | RTS

Neuf personnes sont décédées et plusieurs autres blessées dans un accident de la route survenu à hauteur du village de Khourou Mbacké, dans le département de Diourbel, a appris l’APS de source sécuritaire.



Elle précise que c’est un camion immatriculé à l’étranger et un car de transport en commun “Ndiaga Ndiaye”, qui sont entrés en collision dans l’après-midi.



Six personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis que trois autres ont succombé à leurs blessures, portant à neuf le nombre de décès provoqués par cet accident, a-t-elle indiqué.



Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel et l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.



