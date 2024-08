Le Chef de l’État en visite à Yoff Layene pour un moment de recueillement et de prières - adakar.com

Le Chef de l'État en visite à Yoff Layene pour un moment de recueillement et de prières

Cet après-midi, le chef de l’État, Président Faye, s’est rendu à Yoff Layene pour un moment de recueillement et de prières auprès de la communauté layenne. Cette visite, marquée par un profond respect et une atmosphère spirituelle, a permis au président de réaffirmer ses liens avec cette communauté influente du Sénégal.



À l’occasion de cette visite, le khalife général de la communauté layenne, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, représenté par son porte-parole, a prononcé des prières pour le Président Faye. Il a invoqué la bénédiction divine afin que Dieu guide et assiste le président dans l’accomplissement de sa mission à la tête du pays. Ce moment de recueillement a été un geste fort symbolique, témoignant du soutien spirituel apporté au chef de l’État par la communauté layenne.



Au cours de cette visite, le chef de l’état s’est vu offrir un exemplaire du Saint Coran, spécialement relié pour l’occasion. Ce précieux présent était accompagné d’un support reproduisant la « Kaaba », un symbole puissant de la foi islamique et de l’unité des musulmans. Ce geste revêt une grande signification, soulignant l’importance de la spiritualité et de la foi dans la conduite des affaires de l’État.



La visite du Président à Yoff Layene s’inscrit dans une démarche de renforcement des liens avec les différentes communautés religieuses du Sénégal. En se rendant auprès de la communauté layenne, le président montre son engagement à travailler en harmonie avec toutes les forces vives de la nation, tout en s’inspirant des valeurs spirituelles et culturelles qui fondent l’identité du pays.