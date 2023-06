Climat de tension au Sénégal: la 18è édition des Cauris d’or mis à une date ultérieure - adakar.com

La 18è édition des Cauris d’or, prévue le samedi 10 juin 2023 a été déplacée à date ultérieure en raison des violentes manifestations qui sévissent sur le territoire national sénégalais, ont fait savoir les organisateurs via une note d’information.



« Notre cher pays le Sénégal vit depuis un certain temps une période de tensions interne qui a fini par installer la population dans une grande peur et une incertitude inhabituelle suite à des heurts et des débordements qui ont entraînés des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels et financiers », a déploré le groupe.



Face à cette situation le groupe a tenu à exprimer sa compassion et son soutien aux peuples sénégalais meurtri par ces événements inédits, en souhaitant le vœux de paix et de concorde au Sénégal.



H.B