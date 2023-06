Santé : Des projets de loi relatifs à la santé seront examinés ce lundi par les députés - adakar.com

Santé : Des projets de loi relatifs à la santé seront examinés ce lundi par les députés Publié le lundi 5 juin 2023

Plusieurs projets de loi dont celui se rapportant à l’abrogation de la loi du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés seront examinés ce lundi 05 juin 2023 à l’assemblée. Selon APS







Au cour de cette séance plénière, un autre projet de loi relatif aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie sera également examiné.







Les parlementaires vont aussi plancher sur le projet de loi relatif à l’exercice de la chirurgie dentaire et à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes.





