Suspension d'internet-Sénégal: près de 5 milliards de FCFA seront perdu par jour Publié le lundi 5 juin 2023 | aDakar.com

La suspension temporaire d’internet par l’Etat sénégalais causera, selon Basile Niane, journaliste et spécialiste des TIC, via un post sur twitter, une perte de près de cinq (5) milliards par jour au gouvernement et à son ministère de tutelle.







La réaction du journaliste Blaise Niane, spécialiste des TIC, fait suite à la décision prise, le dimanche 04 juin 2023, par le ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique pour éviter la diffusion des messages haineux et subversifs dans un contexte de trouble à l’ordre public dans certaines localités du territoire national.



« Couper Internet, c’est perdre près de 5 milliards de Fcfa/Jour, en plus des conséquences désastreuses sur l’économie, la santé, et les activités quotidiennes ».







Pour rappel, de violentes manifestations ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du pays, suite à la condamnation d’Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Des biens de l’Etat saccagés, des magasins pillés et des véhicules incendiés. 16 personnes ont été tuées et plus de 500 personnes arrêtées, selon le ministre de l’intérieur et de la sécurité.







H.B