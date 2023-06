Média: Cheick Bara NDiaye interpellé par la police - adakar.com

Le chroniqueur de Walid Tv, Cheick Bara Ndiaye a été interpellé le dimanche 04 juin 2023, par la police du commissariat de Rufisque et acheminé au commissariat centrale de Dakar.



L’arrestation de Cheikh Bara NDIAYE intervient au lendemain d’une déclaration qu’il a faite pour des propositions de sortie de crise au président Macky Sall. Des suggestions qui n’ont certainement pas plu aux autorités qui l’on immédiatement placé hors des caméras.



En effet, le chroniqueur est poursuivi pour «appel à l’insurrection et actes de manœuvres à compromettre la sécurité publique».



Selon le gouvernement, les partis de la gauche et les individus revanchards usent de l’internet pour insurger le peuple à la désobéissance civile. D’où la suspension temporaire d’internet afin d’éviter les diffusions de messages haineux et subversifs dans un contexte de trouble à l’ordre public dans certaines localités du territoire national.



H.B