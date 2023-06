Journée mondiale de l’environnement : Antonio Guterres lance un appel urgent à combattre la pollution plastique - adakar.com

Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel crucial à la responsabilité collective pour préserver notre planète face à la menace croissante de la pollution plastique.



"Nous devons travailler de concert - États, entreprises et consommateurs - pour nous défaire de notre dépendance au plastique, promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire", a déclaré Antonio Guterres.



Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a récemment publié un rapport indiquant qu’il est possible de réduire la pollution plastique de 80% d’ici 2040.



Dans le cadre des efforts internationaux, des négociations sont en cours pour parvenir à un accord juridiquement contraignant visant à mettre fin à la pollution plastique. "Il s’agit d’un premier pas encourageant, mais il est essentiel que tout le monde se mobilise", a souligné Antonio Guterres, mettant en évidence la nécessité d’une action collective et coordonnée.



Notons que chaque année, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites par l’humanité, dont un tiers est utilisé une seule fois avant d’être jeté. Cette réalité se traduit par le déversement quotidien de l’équivalent de plus de 2 000 camions à ordures remplis de plastique dans nos océans, rivières et lacs. Les conséquences de cette pollution sont catastrophiques, contribuant à la destruction de l’écosystème marin et aggravant les crises climatiques.







