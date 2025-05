CAN U-17 : le Maroc et le Mali croiseront le fer en finale, duel ouest-africain entre Ivoiriens et Burkinabè pour la médaille de bronze - adakar.com

News Sport Article Sport CAN U-17 : le Maroc et le Mali croiseront le fer en finale, duel ouest-africain entre Ivoiriens et Burkinabè pour la médaille de bronze Publié le mercredi 16 avril 2025 | aDakar.com

La CAN U-17 2025 touche à sa fin. La finale tant attendue de la Coupe d’Afrique des Nations U-17, avec une affiche de prestige entre le pays hôte, le Maroc, et le Mali ce samedi 19 avril au stade El Bachir de Casablanca. Un choc entre deux sélections en pleine forme, qui ont brillé lors de leurs demi-finales respectives . La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso s'affronteront pour la petite finale et tenteront, chacun, de décrocher la troisième place ce vendredi, révèle ABamako.com ce mercredi 16 avril 2025.



Mardi soir, le Mali a confirmé son statut de favori en s’imposant 2-0 face au Burkina Faso au stade Laarbi Zaouli. Grâce à une prestation brillante de Soumaila Fané, auteur d’un but somptueux à la 42e minute et d’une passe décisive pour Traoré (74e), les Aiglonnets ont validé leur billet pour la finale. Solides en défense, ils ont profité de deux expulsions burkinabè en fin de match pour sécuriser leur avance.



Dans l’autre demi-finale, le Maroc a eu besoin des tirs au but pour écarter une vaillante équipe de Côte d’Ivoire. Après un match nul (0-0) intense, les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés 4-3 aux tirs au but, sous les yeux d’un public survolté à Casablanca. Ils joueront ainsi leur première finale U-17 de leur histoire.



Avant la grande finale, la petite finale se tiendra ce vendredi 18 avril, entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, pour une médaille de bronze aux allures de revanche régionale. Un duel ouest-africain pour sauver l’honneur dans une édition particulièrement animée de la CAN U-17.



