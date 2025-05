Présidence du Gsbf : La Bceao décline ses ambitions pour son mandat 2025- 2026 - adakar.com

Présidence du Gsbf : La Bceao décline ses ambitions pour son mandat 2025- 2026 Publié le mercredi 16 avril 2025

La réunion plénière du groupe des superviseurs bancaires francophones (Gsbf) ouverte mardi 15 avril 2025 à Dakar pour prendre fin le lendemain s’inscrit dans le cadre du mandat de deux ans (2025-2026) de la Bceao en qualité de président du Groupe qui compte 34 membres.



Occasion pour la Bceao, par la voix de son gouverneur, Jean Claude Kassi Brou, d’exprimer au Gsbf sa gratitude pour le choix porté sur l’institution ouest africaine tout en déclinant les ambitions.



« Durant ce mandat, la Banque centrale apportera une attention particulière à la synergie d'actions entre les autorités membres car, j'en suis convaincu, le groupe contribue activement au renforcement de la stabilité et de la résilience des systèmes bancaires dans nos juridictions », a relevé le Gouverneur de la Bceao lors de son allocution.



« Je sais que c'est avec beaucoup de dynamisme et d'engagement que vous avez pris, M. le Gouverneur, la présidence du Gsbf, cette année, avec la volonté de faire de cette première réunion en Afrique de l'Ouest une réussite à tout point de vue ; un événement marquant dans l'histoire de nos réunions », a noté pour sa part Emmanuel Rocher, secrétaire général du Gsbf.



M. Rocher a en cela fait savoir que la zone monétaire de l’Afrique de l’ouest dispose de messages spécifiques et approches à porter et à valoriser au plan international.



A ce registre, le Gouverneur de la Bceao a évoqué plusieurs initiatives pour rendre le système bancaire de l'Union plus sûr, résilient et durable. Il a cité, entre autres, la plateforme interopérable pour le paiement instantané, dans sa phase pilote, ainsi que les réflexions initiées pour la prise en compte des risques climatiques qui sont une réalité tangible dans l'espace communautaire.



« Des travaux sont également menés en interne sur des thématiques d’actualité », a-t-il relevé citant parmi ces thématiques la monnaie digitale, l’usage de l’intelligence artificielle pour les politiques monétaires, la supervision bancaire ainsi que la surveillance du système des moyens de paiement.



« Une conférence internationale sera organisée par la Banque centrale sur ces thématiques précises le mois prochain », a-t-il annoncé.



Il a aussi rappelé la participation de la Banque centrale et de la Commission bancaire de l’Umoa à des exercices de simulations de crises bancaires effectuées au mois de février 2025 avec respectivement la Banque des règlements internationaux ( Bri) et la Banque mondiale.



« Les conclusions de ces simulations devraient permettre d'identifier des opportunités d’amélioration de nos dispositifs de gestion de crise au regard de l'importance de la problématique de la gestion et de la résolution des crises pour toutes les juridictions membres du Gsbf », a noté M. Kassi Brou.



Il a ainsi exhorté, au regard de la mise en œuvre du programme d'activité de cette mandature, à la production d’un rapport matérialisant les réflexions et recommandations du groupe sur ces questions.



« Je nourris également l'espoir que soient abordées au cours des prochaines rencontres la problématique de la cybercriminalité qui nécessite une vigilance plus accrue des acteurs et une véritable stratégie publique », a-t-il encore relevé avec la conviction que seul un engagement collectif, permettra de répondre plus efficacement aux défis multiformes qui interpellent les régulateurs et les superviseurs francophones.



Alioune N.