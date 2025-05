Banques centrales : les superviseurs bancaires francophones échangent sur la gestion et la résolution des crises bancaires à Dakar - adakar.com

La 1ère réunion plénière de l’année du groupe des superviseurs bancaires francophones (Gsbf) a démarré mardi 15 avril 2025 au siège de la Bceao, à Dakar, sur le thème de la gestion et de la résolution des crises bancaires.

Mise en place en 2004 par les gouverneurs des banques centrales francophones, le Gsbf ambitionne de développer la coopération entre ses membres et de favoriser l’adoption des meilleures pratiques dans la supervision bancaire. Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la Bceao assure, pour un mandat de deux ans (2025-2026), la présidence du Gsbf qui compte 34 pays membres.



« Cette rencontre vise à travers une démarche commune à renforcer la supervision bancaire et à promouvoir la stabilité financière dans nos juridictions respectives. Les thématiques abordées répondent pleinement aux enjeux actuels et futurs de notre mission de supervision. La Bceao et la Commission bancaire, en tant qu’autorités régionales de régulation et de supervision des 8 pays membres de l’Umoa, sont conscientes de l’importance de la coopération entre les superviseurs bancaires », a indiqué M. Kassi Brou ayant présidé la cérémonie inaugurale.

Il a ainsi mis en exergue la nécessité d’une adaptation constante des dispositifs de régulation et d’une anticipation des risques pouvant affecter la stabilité des systèmes bancaires et financiers pour une meilleure évolution dans un environnement mondial interdépendant.



Le Gouverneur de la Bceao a évoqué quelques évolutions majeures dans l’espace Umoa aux fins de placer la rencontre dans son contexte.



« Au plan macroéconomique, en dépit d’un environnement international marqué par la montée des tensions géopolitiques et de pressions inflationnistes ainsi que des crises sécuritaires dans la zone, l’activité de notre Union demeure dynamique », a-t-il souligné, relevant en cela la croissance économique et le taux d’inflation.

« Toutefois, le risque de crédit, le risque opérationnel en lien avec la digitalisation croissante des opérations ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent les priorités de supervision à court et moyen terme », a-t-il tempéré, assurant que le système bancaire dans l’Union demeure résilient grâce notamment aux initiatives réglementaires lancées.

Il a évoqué à ce titre la loi portant réglementation bancaire, la loi relative à la microfinance ainsi que celle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.



Des lois s’incrustant parfaitement, selon M. Kassi Brou, dans le cadre juridique existant et offrant aux superviseurs les outils juridiques pour traiter les vulnérabilités émergentes dans le secteur financier de l’Umoa.

« Tous nos pays ont intérêt à disposer, dans la palette de leurs instruments, des outils nécessaires en matière de résolution. L’enjeu principal est de contribuer à une meilleure maîtrise des risques pour les établissements financiers de façon à réduire au maximum les perturbations liées à la défaillance d’un établissement bancaire » a souligné de son côté Emmanuel Rocher, secrétaire général du Gsbf depuis sa mise en place en 2004.

M. Rocher, par ailleurs directeur des affaires internationales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Acpr – France) est revenu sur la vocation du Gsbf qui a pour objet de partager les expériences de ses membres en matière de supervision des banques.



« Plus concrètement de créer un ensemble de confiance au sein de laquelle les pays francophones peuvent librement échanger sur leurs pratiques en matière de supervision, identifier les meilleures pratiques et partager les leçons qu’ils tirent d’un certain nombre d’expériences face à des éléments de crise ou également face à de nouveaux risques », a -t-il noté, soulignant à ce titre que la zone monétaire ouest africaine dispose de messages spécifiques et approches à porter et à valoriser au plan international.



Une table ronde sur le thème de la rencontre suivi d’un exposé sur l’évolution du rôle du superviseur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives dans le contexte des changements apportés dans les normes du groupe d’action financière (Gafi) sont au menu de la première journée.



Un tour de table sur l’actualité prudentielle des juridictions ainsi que le partage d’informations par le secrétariat sur le fonctionnement du groupe seront au cœur des discussions de la journée de clôture, mercredi 16 avril.

Cette rencontre de Dakar constitue la première réunion du Gsbf en Afrique de l’Ouest, selon le propos de M. Rocher.



Alioune N.