Les forces sénégalaises de défense et de sécurité ont rasé plusieurs champs de cannabis dans cette zone située à l’embouchure du fleuve Casamance.



Les Forces armées sénégalaises (FAS) ont mené une importante opération de sécurisation dans les îles Karones, le 14 février 2025, annonce la Direction de l’Information et des relations Publiques des Armées (DIRPA) sur son compte X.



Cette intervention conjointe de l’armée et de la gendarmerie a permis la destruction de « plusieurs hectares de champs de chanvre indien » dans cet archipel situé en Casamance, dans le Sud du Sénégal.



Les îles Karones, situées dans l’embouchure du fleuve Casamance, sont connues pour être une zone de culture de cannabis. Cette région, qui borde la Gambie et la Guinée-Bissau, est régulièrement le théâtre d’opérations de lutte contre le trafic de drogue.



Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités sénégalaises pour lutter contre le narcotrafic dans cette zone frontalière stratégique. En 2023, plusieurs opérations similaires avaient déjà permis la destruction de dizaines d’hectares de cultures de substances illicites dans la région.



