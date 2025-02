Sénégal : 2 Mrds de FCFA en faux billets saisis à Keur Massar - adakar.com

Sénégal : 2 Mrds de FCFA en faux billets saisis à Keur Massar
Publié le dimanche 16 fevrier 2025 | Agence de Presse Africaine

Dans une opération menée le 13 février dernier, la gendarmerie de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, a procédé à la saisie d’une impressionnante quantité de faux billets d’une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA.



Deux individus ont été arrêtés en banlieue dakaroise en possession de cette importante somme (2 milliards de FCFA) en faux billets, ce qui met en lumière l’ampleur du phénomène au Sénégal.



Les autorités ont agi dans le cadre de leur lutte continue contre cette activité criminelle, qui menace la stabilité économique du pays. Cette saisie fait suite à une série d’opérations similaires dans la région, dont l’une en avril 2023, où plus d’un milliard de faux billets avaient déjà été interceptés.



Les suspects arrêtés sont actuellement en garde à vue, tandis que les enquêtes se poursuivent pour démanteler d’éventuels réseaux impliqués dans le trafic de fausse monnaie. Les autorités sénégalaises réitèrent leur engagement à lutter contre ce fléau, qui pourrait avoir des conséquences graves pour l’économie nationale.



L’opération a été saluée comme une étape importante dans le renforcement de la sécurité financière et de la protection contre les activités criminelles qui affectent la confiance dans la monnaie locale.



