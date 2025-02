BAD: le Gabon soutient le candidat du Sénégal - adakar.com

Dans un contexte de forte compétition pour la succession d’Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement, le Gabon apporte son appui à Amadou Hott, le candidat sénégalais qui fait face à des candidats de la Mauritanie, du Bénin, du Tchad et probablement de l’Algérie.



Dans la perspective de l’élection du nouveau président de la Banque Africaine de Développement (BAD) prévue en mai 2025 à Abidjan, le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce lundi la Ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Madame Yassine Fall, envoyée spéciale du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, venue le remercier pour son soutien à l’ancien ministre sénégalais Amadou Hott.



Cette audience intervient alors que la course à la succession d’Akinwumi Adesina s’intensifie avec plusieurs candidats de premier plan : le Mauritanien Ousmane Kane, ancien haut cadre de la BAD pendant 15 ans, le Béninois Romuald Wadagni, ministre des Finances depuis 2016, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, ancien gouverneur de la BEAC, et potentiellement l’Algérien Rabah Arezki, ancien économiste en chef de l’institution.



Face à ces profils expérimentés, le choix du Gabon de soutenir la candidature d’Amadou Hott, ancien vice-président de la BAD et ex-ministre sénégalais de l’Économie, témoigne d’une convergence de vues sur l’avenir de l’institution panafricaine. Son expertise en matière d’énergie verte et de changement climatique est particulièrement appréciée.



Au cours de cette rencontre au Palais présidentiel, la cheffe de la diplomatie sénégalaise a transmis les remerciements de Dakar pour cet appui stratégique. Le profil d’Amadou Hott, précédemment envoyé spécial du président de la BAD pour l’Alliance pour l’Infrastructure Verte en Afrique, correspond aux enjeux de développement durable auxquels fait face le continent.



Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques déployés par le Président Faye lui-même, qui, de retour du 38e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba (15-16 février), a indiqué avoir mené une campagne active auprès de ses homologues africains.



La ministre Fall a par ailleurs salué le leadership du Président Oligui Nguema dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, soulignant l’importance de ce soutien à moins de trois mois du scrutin prévu dans la capitale économique ivoirienne.



