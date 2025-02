Migration circulaire Sénégal-Espagne : Les inscriptions en ligne ouvertes du 5 au 7 février 2025 - adakar.com

News Société Article Société Migration circulaire Sénégal-Espagne : Les inscriptions en ligne ouvertes du 5 au 7 février 2025 Publié le mercredi 5 fevrier 2025 | walf-groupe.com

Migration circulaire Sénégal-Espagne : Les inscriptions en ligne ouvertes du 5 au 7 février 2025

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, à travers le Secrétariat d’État des Sénégalais de l’extérieur, a annoncé la reprise des inscriptions pour le programme de migration circulaire avec l’Espagne.



Les inscriptions se dérouleront en ligne du mercredi 5 février 2025 à 08h00 au vendredi 7 février 2025 à 18h00. Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs dossiers de candidature via le site officiel : https://baos.sec.gouv.sn.



Le communiqué précise que cette inscription en ligne ne concerne pas les personnes ayant déjà déposé leurs dossiers physiques dans les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS).



Par ailleurs les candidats sont priés à se conformer aux délais fixés afin de garantir leur participation au processus de sélection.



Liboire SAGNA