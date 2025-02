Quel est le lien entre votre téléphone, un métal rare et la guerre en RD Congo ? - adakar.com

Quel est le lien entre votre téléphone, un métal rare et la guerre en RD Congo ? Publié le mercredi 5 fevrier 2025 | bbc.com

Il y a de fortes chances que votre téléphone portable contienne une quantité minuscule d'un métal qui a commencé son voyage enfoui dans la terre de l'est de la République démocratique du Congo, où une guerre fait actuellement rage.



Il pourrait même être directement lié au groupe rebelle M23 qui a fait la une des journaux cette semaine.



Le tantale contenu dans votre appareil pèse moins de la moitié d'un pois de jardin moyen, mais il est essentiel au bon fonctionnement d'un smartphone et de presque tous les autres appareils électroniques sophistiqués.



Les propriétés uniques de ce métal rare, gris-bleu et brillant - notamment sa capacité à conserver une charge élevée par rapport à sa taille, tout en fonctionnant à différentes températures - en font un matériau idéal pour les minuscules condensateurs, qui stockent temporairement l'énergie.

