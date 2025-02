Présidence de la BAD: chances et handicaps des 5 candidats en course - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Présidence de la BAD: chances et handicaps des 5 candidats en course Publié le mardi 4 fevrier 2025 | afrique.le360.ma

© Autre presse par DR

Siège de la BAD à Abidjan en Côte d`Ivoire

Tweet

Qui parmi les favorables à la continuité de la politique du président sortant Akinwumi Adesina ou ceux qui au contraire prônent la rupture d’avec une décennie de gestion, sera le 10e président de la Banque africaine de développement? Après des désistements de dernière minute, la Sud-africaine Swazi Tshabalala et le Mauritanien Sidi Ould Tah ont rabattu les cartes d’une course qui compte trois autres concurrents. L‘élection du président de la BAD est une bataille diplomatique faite de lobbying et de consensus. Verdict, mai prochain.



Cinq dossiers, dont celui d’une femme, ont été enregistrés à la clôture des dépôts des candidatures pour le poste du 10e président de l’institution financière panafricaine, le 31 janvier 2025 à 17 heures (heure d’Abidjan).