Après le décès de son frère, Thierno Bocoum prend une décision majeure sur sa carrière politique… Publié le mardi 4 fevrier 2025

Thierno Bocoum, Président du mouvement AGIR

À la suite du décès de son grand frère Abdou Salam Bocoum, Thierno Bocoum a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui lui ont apporté leur soutien et leurs prières. Il a souligné que ces marques de solidarité ont été d’un grand réconfort pour lui et sa famille en cette période de deuil.



Dans ce contexte, l’homme politique a également annoncé sa décision de s’éloigner temporairement de la scène médiatique durant les prochains mois.



« Je profite de cette occasion pour vous informer que j’ai pris la décision de m’éloigner temporairement de la scène médiatique durant les prochains mois« , a-t-il annoncé. Cette pause permettra, selon Thierrno Bocoum, de « finaliser la transformation de son mouvement en parti politique, de structurer une plate-forme et de mener à bien plusieurs projets en cours. »

