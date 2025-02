Troupes françaises du Sénégal : Le retrait en cours, 3 emprises déjà libérées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Troupes françaises du Sénégal : Le retrait en cours, 3 emprises déjà libérées Publié le mardi 4 fevrier 2025 | Senogo

© aDakar.com par DR

Armée française

Tweet

Le retrait des troupes françaises du Sénégal est en cours, avec la libération récente de trois emprises militaires : « Maréchal », « Saint-Exupéry » et « Contre-amiral Protêt ».



Ces sites ont été évacués il y a quelques jours, marquant une étape significative dans le processus de départ.



Selon les informations disponibles, l’ensemble des militaires français devraient avoir quitté le pays d’ici septembre au plus tard. Cependant, deux points restent en suspens : le sort de l’avion Falcon 50 M de la marine française et la situation de la base de Rufisque.