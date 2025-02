Au Sénégal, les candidats se bousculent pour les travaux saisonniers en Espagne - adakar.com

Pour 370 places d'ouvriers agricoles autorisés à travailler trois mois en Espagne, plus de 10 000 Sénégalais ont candidaté. Les différents bureaux chargés de recueillir ces candidatures dans les 14 régions du pays ont été pris d'assaut, au point que les autorités ont annoncé que le recrutement papier était suspendu et se poursuivrait en ligne.



Des formulaires remplis sur un bout de trottoir. Devant l'agence régionale de développement de Dakar, ils sont plus d'une centaine ce jour-là. Comme Mbaye, 25 ans, venu « pour travailler en Espagne ». Tenter sa chance pour un visa de saisonnier agricole est une évidence pour ce vendeur de fripes : « Au Sénégal, il n'y a pas de travail ! Il faut venir en Espagne pour travailler. »