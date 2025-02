Le Sénégal entame les premières discussions avec l’UE sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Premières discussions politiques entre le Sénégal et l’Union européenne (UE) depuis l’installation des nouvelles autorités en avril dernier. Mardi 28 janvier, plusieurs membres du gouvernement sénégalais ont rencontré les ambassadeurs européens pour parler de la suite de leur partenariat. Au menu : la compétitivité de l’économie sénégalaise et les investissements européens.



Premier partenaire économique et financier du pays, l’Europe au Sénégal c’est aussi un contributeur substantiel au développement. L’UE contribue avec 328 milliards de francs CFA de dons depuis 2021 et jusque 2027, a rappelé le représentant de l’UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani.



De son côté, la ministre des Affaires étrangères Yassine Fall a rappelé les priorités du Sénégal dans sa coopération avec l’Europe : « D’abord, un partenariat qui puisse donner des résultats par rapport à l’emploi, par rapport à l’échange de technologies, qui puisse aussi faire en sorte que les entreprises sénégalaises, comme les entreprises des partenaires, se retrouvent dans la création d’emplois, dans l’agenda Sénégal 2050. »