L'offensive anti-immigration du président Trump inquiète les migrants africains aux États-Unis Publié le lundi 27 janvier 2025 | RFI

La gestion de l'immigration aux États-Unis est l'un des dossiers sur lequel le président américain Donald Trump et son administration ont prévu d'agir, en expulsant les migrants illégaux aux États-Unis. À peine élu, Donald Trump a décrété l’état d’urgence à la frontière sud avec le Mexique pour stopper les entrées illégales, un décret qui inquiète les millions de migrants illégaux.



Parmi les millions de migrants illégaux, selon les données des douanes et de la protection civile, 58 000 migrants africains ont été enregistrés à la frontière avec le Mexique, en 2023. C'est quatre fois plus que l'année précédente.



Mamadou est l'un de ces migrants africains entrés illégalement par la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Ce Guinéen vit et travaille à Philadelphie, en attente de son rendez-vous avec le juge d’immigration pour sa demande d’asile, mais le décret du président américain sur l’état d’urgence à la frontière sud avec le Mexique ne le rassure pas.

