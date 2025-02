CAN 2025: les groupes sont connus, le Maroc ouvrira la compétition face aux Comores - adakar.com

CAN 2025: les groupes sont connus, le Maroc ouvrira la compétition face aux Comores
Publié le mardi 28 janvier 2025 | RFI

Le tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc a été effectué ce lundi 27 janvier à Rabat, près d’un an avant le début de la compétition en terre marocaine. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires. Le Maroc fera face aux Comores pour son premier match. Bsr



Qui pour soulever le prochain trophée de la CAN ? « On va tout faire pour repartir à Abidjan avec la CAN. Désolé pour les supporters marocains…», a lancé le sélectionneur ivoirien et tenant du titre, Emerse Faé, présent dans la salle, au micro de la CAF. Le Maroc attend depuis 1976 un deuxième titre de Champion d'Afrique. « On a la chance de l'organiser chez nous, avec le meilleur public au monde. Le Maroc est un pays d'accueil, de respect. J'espère qu'on ne le sera pas sur le terrain ! », a répondu le sélectionneur marocain Walid Regragui.