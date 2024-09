Législatives anticipées: l’Apr et Reew-Mi iront en coalition - adakar.com

© aDakar.com par MC

Législatives - Les électeurs aux urnes pour élire leurs députés

Dakar, le 30 juillet 2017 - Les Sénégalais se rendent aux urnes, ce dimanche 30 juillet, pour élire les députés de la 13e législature. Au total, 47 listes sont en compétition. La campagne électorale de 21 jours a été marquée par une forte tension consécutive aux problèmes liés à la délivrance des cartes d`identité biométriques. Tweet

Pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, l’Alliance pour la République et le Rewmi d’Idrissa Seck seront en coalition. La décision a été prise à l’issue d’une rencontre tenue au domicile de l’ancien Premier ministre, Idrissa Seck.



Les deux partis ont ainsi convenu d’aller en coalition pour conquérir les suffrages des Sénégalais aux Législatives. Les deux formations politiques annoncent qu’elles vont constituer une large coalition politique qui est ouverte à tous les partis politiques. Selon leur déclaration commune, cette coalition aux législatives vise le redressement économique et social dans la paix.



Les opérations préélectorales vont démarrer dans quelques jours avec le dépôt des listes de candidatures. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, va procéder à l’installation, ce lundi 23 septembre 2024, la Commission chargée de recevoir ces candidatures.



Makhtar C.