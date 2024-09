Législatives anticipées: le ministre Jean-Baptiste Tine lance les concertations malgré le boycott des partis réunis autour de l’Alliance pour la transparence des élections - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Législatives anticipées: le ministre Jean-Baptiste Tine lance les concertations malgré le boycott des partis réunis autour de l’Alliance pour la transparence des élections Publié le dimanche 22 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Législatives anticipées: Réunion de concertation convoquée par le ministre de l`Intérieur

Dakar, le 21 septembre 2024 - Le ministre de l`Intérieur Jean-Baptiste Tine a réuni ce samedi 21 septembre 2024 une réunion de concertations avec les différentes parties prenantes aux élections législatives du 17 novembre 2024. Tweet

Le ministre de l’Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, aux côtés de l’administration électorale, et des différentes parties prenantes du processus électoral, avec les représentants des partis politiques, ont eu une rencontre d’échanges, ce dimanche, autour des préparatifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.



La rencontre d’échanges a vu la participation des acteurs politiques, de la société civile et des organes de supervision, de contrôle et de régulation.



Dans sa prise de parole, le ministre de l’Intérieur a souligné l’importance d’une bonne préparation en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. En effet, cette rencontre avec les acteurs politiques constitue la première depuis l’avènement du nouveau régime.



Le Général Jean-Baptiste Tine a affirmé la volonté du Président de la République, SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d’instaurer un consensus politique.



Le ministre de l’Intérieur a évoqué les directives reçues pour engager des concertations avec la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les acteurs concernés, afin de partager les informations essentielles relatives à l’organisation des élections.



Une déclaration que des représentants de partis politiques ont mis en doute évoquant les choix déjà effectués sans concertations. Cette position a été notamment exprimée par l’opposition réunie autour de l’Alliance pour la transparence des élections (ATEL) qui a boycotté la réunion convoquée par le ministre de l’Intérieur. L’Alliance pour la transparence des élections (ATEL) regroupe notamment l’APR, le Taxawu Sénégal, le PIT, ou encore la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall.



Toutefois, le ministre de l’Intérieur a insisté sur la nécessité d’une campagne de communication transparente pour clarifier les règles de déroulement du scrutin.



Se voulant rassurant, le Général Jean-Baptiste Tine a relevé la posture d’ouverture du Chef de l’État, en rappelant que la dissolution de l’Assemblée nationale, effectuée par décret, impose des délais réduits pour l’organisation des élections.



"Je regrette simplement qu’une partie de ATEL, l’Alliance pour la transparence des élections, a préféré boycotter et partir après avoir tenté en vain de bloquer le processus. C’est dommage qu’ils soient partis. Le boycott, comme position politique, n’est pas pertinent. Cela a été démontré par l’histoire. Je les appelle à rejoindre l’attelage électoral avant qu’il ne soit trop tard. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas prêts en tant que formations politiques à affronter les urnes. On ne peut pas aller à des discussions et présumer d’emblée de leur finalité, des changements à apporter. Comment peut-on peut venir et demander à ce que l’on s’engage à retirer des décrets avant toute concertation ?", interroge le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine.



C’est dans ce sens qu’il a appelé les différents acteurs à la sérénité, à la concentration et à une collaboration constructive entre toutes les parties impliquées.



Selon le ministre de l’Intérieur, les postures contre-productives doivent être évitées par les participants. D’ailleurs il leur a assuré de sa disponibilité pour dialoguer sur les défis à surmonter et leur a réaffirmé que la confiance mutuelle et le respect des textes en vigueur sont essentiels pour garantir le succès de ce processus électoral.



Makhtar C.