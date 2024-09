Occupations anarchiques et irrégulières des espaces : le ministre de l’Intérieur demande de mettre de l’ordre - adakar.com

Devant le constat de la prolifération des habitations précaires et irrégulières dans les différentes artères de Dakar, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique donne instruit les autorités administratives d'agir.





En prévision de l'organisation par Dakar des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 et face au défi sécuritaire que pose une telle situation, le Général Jean-Baptiste Tine a demandé aux différentes autorités administratives de prendre des mesures et d'empêcher une réoccupation des emprises libérées.



"Au moment où notre pays s'apprête à accueillir le premier événement olympique organisé sur le continent africain, ces occupations sauvages représentent une source d'insécurité et d'insalubrité publiques, dégradent le cadre de vie et compromettent la mise en œuvre des projets d'aménagement urbain. En conséquence, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande aux autorités administratives concernées d'organiser des opérations de déguerpissement et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute réoccupation des espaces libérés", indique le Général Jean-Baptiste Tine.



La présence de mineurs souvent non accompagnés interpelle par ailleurs l'attention du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Jean-Baptiste Tine. Ainsi il invite les autorités administratives de procéder à l'identification des mineurs et des personnes "en situation d'extrême vulnérabilité afin de saisir les organismes compétents pour leur fournir un accompagnement social."



Le général Jean-Baptiste Tine rappelle par ailleurs les sanctions pénales encourues.



"(...) Le Ministre rappelle aux occupants irréguliers qui majoritairement ne comptent que sur la générosité des populations pour subvenir à leurs besoins, que le vagabondage et la mendicité sont passibles de sanctions pénales que les juridictions compétentes ne manqueront pas de leur appliquer si nécessaire", prévient le Général Jean-Baptiste Tine.



Makhtar C.

