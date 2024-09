SENEGAL-INSTITUTIONS / Le groupe BBY annonce le dépôt d’une motion de censure pour faire tomber le gouvernement - adakar.com

SENEGAL-INSTITUTIONS / Le groupe BBY annonce le dépôt d'une motion de censure pour faire tomber le gouvernement Publié le mardi 3 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY, opposition), majoritaire à l’Assemblée nationale, a, par la voix de son président, Abdou Mbow, annoncé vouloir déposer dès mardi une motion de censure pour faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.



‘’Demain (mardi), à la première heure, je vais déposer avec mon groupe une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Un gouvernement dirigé par un incompétent ne peut plus continuer dans ce pays’’, a-t-il notamment déclaré.



Intervenant lors de l’examen lundi soir d’un projet de loi dont l’adoption devait entrainer la dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique social et environnemental (CESE), M. Mbow a notamment déploré ce qu’il considère comme une violation de la Constitution par le Premier ministre.



Le Premier ministre n’a pas voulu faire sa déclaration de politique générale. Il n’a pas voulu que les institutions que nous incarnons soient respectées’’, a martelé le président du groupe parlementaire BBY.



Le projet de loi portant modification de la Constitution en vue de supprimer le HCCT et le CESE a été rejeté par l’Assemblée nationale par 83 voix contre 80.



