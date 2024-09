SENEGAL-MONDE-PARALYMPIQUE / Jeux paralympiques Paris 2024 : Youssoupha Diouf termine 5ème de la finale du lancer de javelot - adakar.com

SENEGAL-MONDE-PARALYMPIQUE / Jeux paralympiques Paris 2024 : Youssoupha Diouf termine 5ème de la finale du lancer de javelot Publié le dimanche 1 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le javelotiste sénégalais Youssoupha Diouf a terminé cinquième de la finale du lancer de javelot aux Jeux paralympiques de Paris 2024, avec un jet de 47, 39 mètres.



Le vainqueur de la finale, l’athlète Ouzbek Odilov Yorkinbek a réalisé un lancer de 50, 32 mètres.



Diouf, qui a participé à trois éditions des Jeux paralympiques (2016, 2021 et 2024), est le porte-drapeau du mouvement paralympique sénégalais à ces olympiades.



Le taekwondoïste Idrissa Keita, l’archer Aliou Dramé, et le kayakiste Edmond Sanka sont les autres représentants du Sénégal à ces Jeux paralympiques de Paris 2024.



Dramé a été éliminé des épreuves individuelles en arc à poulies open hommes, après sa défaite sur le score de 131 points à 136, contre l’Indien Rakesh Kumar, vendredi, en seizième de finale.



L’athlète sénégalais avait terminé à la 28e place lors du tour de classement des épreuves individuelles de cette compétition.



Keita a terminé au pied du podium du tournoi de taekwondo, samedi. Il a perdu son match pour la médaille de bronze, contre l’Américain Evan Medell, dans la catégorie des plus de 80 kg K44.



Sanka va lui participer aux séries du 200 mètres du canoë sprint 1 ICF, vendredi prochain.