SENEGAL-RELIGIONS / Le ‘’gamou’’ de Tivaouane aura lieu dans la nuit du 15 au 16 septembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-RELIGIONS / Le ‘’gamou’’ de Tivaouane aura lieu dans la nuit du 15 au 16 septembre Publié le lundi 2 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

Gamou de Bignona: le chef de l`État effectue une visite de courtoisie auprès du guide religieux El Hadji Ousmane Fansou Bodian

Bignona, le 2 juin 2024 - À l`occasion de la célébration du Gamou de Bignona, le Chef de l’État a effectué une visite de courtoisie auprès du guide religieux El Hadji Ousmane Fansou Bodian. Tweet

La cellule zawiya tidjane de Tivaouane (ouest) va organiser son ‘’gamou’’ annuel dans la nuit du 15 au 16 septembre, dans cette ville, sur le thème ‘’J’ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs’’, en référence à un hadith prophétique, a annoncé, dimanche, son coordonnateur, Abdoul Hamid Sy Al Amine.



Cette célébration correspond chaque année à celle de la naissance du prophète Mohamed, auquel elle est dédiée.



‘’Tivaouane compte, sous l’autorisation et la bénédiction du khalife général des tidjanes, revisiter l’ensemble des valeurs du prophète de l’islam, afin d’en faire une large diffusion’’, a dit Abdoul Hamid Sy Al Amine en parlant du thème choisi, lors d’un point de presse.



‘’Ce thème vient à son heure, dans une société désincarnée, dominée par les passions et les pulsions, où le substrat moral du vicariat est relégué au second plan, s’il n’est pas tout simplement annihilé’’, a-t-il affirmé en présence de dignitaires de la tidjaniya, dont Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Dabakh, le représentant du khalife général des tidjanes.



Il ajoute que ‘’le khalife veut, avec ce thème, nous rappeler nos responsabilités, pour que soit réaffirmé le message de l’islam’’.



Cette année, la cérémonie officielle du Maoulid de Tivaouane aura lieu dans la matinée du dimanche 15 septembre. Elle se tenait habituellement dans la soirée, quelques heures avant la célébration.



Serigne Moustapha Sy, l’un des organisateurs de l’évènement religieux, a lancé un appel à la prudence, une invitation faite aux transporteurs de convoyer convenablement les pèlerins à Tivaouane et de les ramener chez eux, dans le respect du code de la route et de la règlementation des transports.



L’entourage du khalife général des tidjanes rappelle aux visiteurs et aux pèlerins que les jeux de hasard sont interdits à Tivaouane. ‘’Cette année, il y aura une surveillance stricte pour mettre hors d’état de nuire ceux qui viennent s’adonner aux jeux de hasard à Tivaouane’’, a prévenu Serigne Habib Sy Mansour.



Le comité d’organisation a pris plusieurs initiatives en marge du Maoulid, dont l’organisation d’un ‘’hackathon’’ prévu samedi 7 septembre.



‘’Le modèle prophétique dans la construction d’une cité vertueuse’’ est le thème d’un forum prévu également en marge du ‘’gamou’’.



Un atelier consacré aux ‘’leçons et lumières de Ndiarndé’’ se tiendra aussi à Tivaouane, en plus des traditionnels ‘’bourd populaires’’, qui sont des séances de récitation de poèmes dédiés au prophète Mohamed et de vulgarisation des enseignements d’El Hadji Malick Sy (1855-1922), qui a largement contribué à l’expansion de l’islam et de la tidjaniya au Sénégal.