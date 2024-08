Eliminatoires CAN 2025 : Aliou Cissé s’attend à un ”match compliqué” contre le Burkina Faso - adakar.com

Eliminatoires CAN 2025 : Aliou Cissé s'attend à un "match compliqué" contre le Burkina Faso
Publié le vendredi 30 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025.



‘’Le Burkina Faso est une équipe très difficile à manœuvrer. La dernière rencontre que nous avons jouée contre cette équipe s’est terminée sur un nul vierge. C’était lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 à Dakar. Il y a eu aussi la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun. Ce sera un match compliqué’’, a-t-il dit.



Aliou Cissé s’exprimait lors d’une conférence de presse organisée pour la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Burkina Faso et le Burundi. Ces matchs entrent dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).



Les Lions recevront les Etalons du Burkina Faso, à Dakar, le 6 septembre, avant de se déplacer à Lilongwe, au Malawi, pour jouer contre le Burundi, trois jours plus tard. Le Burundi reçoit au Bingu National Stadium.



Cissé a assuré que ses joueurs vont ‘’bien préparer’’ ce match, malgré le peu de temps dont dispose l’équipe. ‘’Nous démarrons le rassemblement le lundi. Nous jouons le vendredi. Deux jours après, nous devrons voyager. Ce sont des éliminatoires difficiles et compliqués contre deux grands adversaires’’, a-t-il soutenu.



Selon le sélectionneur des Lions, ‘’le Burkina Faso a le même profil que la République démocratique du Congo. Il a une belle équipe constituée de bons joueurs qui jouent partout en Europe. La génération des Traoré [Bertrand] est finie, mais je m’attends à une rencontre difficile’’.



‘’Il est important d’entamer ces éliminatoires avec une victoire, surtout chez nous. Nous respectons le Burkina Faso, mais nous avons les arguments pour aller au bout de cette rencontre et la gagner’’, a-t-il dit.



Sur le Burundi, prochain adversaire du Sénégal lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, Aliou Cissé a rappelé que cette équipe ‘’est en phase de progression, depuis quelques années. Ce sera à nous d’être concentrés pour empocher les six points sur ces deux matchs”.



Outre le Burkina Faso, le Burundi et le Sénégal, le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 compte également le Malawi.



