Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s’est exprimé sur l’affaire de trafic de passeports dans laquelle des députés sont cités. Et si on en croit Aymérou Gningue aucune demande de levée d’immunité parlementaire n’a été introduite.



« Le résultat de l’enquête et la procédure judiciaire vont nous édifier. Quand un problème éclate et qu’il y’a des éléments probants, c’est la police qui doit se saisir de ce dossier. Les enquêtes de police sont en cours, la justice va certainement être saisie. Laissons la justice faire son travail. Toutefois, je peux assumer la responsabilité suivante : c’est que le groupe que je dirige qui comprend le président de l’Assemblée nationale fera le travail qu’il faut à chaque fois que dans la procédure, il sera demandé à ce que l’on lève l’immunité d’un député parce qu’il aura trempé de près ou de loin à quelque chose d’illégale, vous pouvez compter sur moi que la levée sera effective », a-t-il déclaré sur Emedia.



Interrogé sur les faits, il a laissé entendre que : « je ne peux pas me prononcer sur la question parce qu’il y’a un principe très sacré chez moi qui est la présomption d’innocence. Pour le moment, nous n’avons reçu aucune demande de levée de l’immunité parlementaire ».



Avant d’ajouter : « Il faut dire aussi que dans le cadre de l’inviolabilité, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté, mais il peut être entendu. C’est la raison pour laquelle si un député reçoit la convocation de la Dic, il est obligé d’y répondre. D’ailleurs, je les ai reçus et ils sont disposés à répondre pour aller donner les arguments qu’ils ont à la police. Aucun député dans le cas d’espèce ne sera protégé par mon groupe ».