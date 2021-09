“L’affaire des passeports diplomatiques est tellement grave pour...“ - adakar.com

Article Politique "L'affaire des passeports diplomatiques est tellement grave pour..." Publié le dimanche 19 septembre 2021 | Igfm.sn

Des députés, membres de la majorité sont actuellement empêtrés dans une histoire de trafic de passeports diplomatiques qui fait les choux gras de la presse. Alioune Tine ne veut pas que l’affaire soit prise à la légère.

«L’affaire des passeports diplomatiques est tellement grave pour l’image du Parlement et de l’homme politique sénégalais», a indiqué le président de Afrikajom center, dans une tribune sur les réseaux sociaux.



Pour lui, le niveau de gravité de cette affaire «appelle une démission des députés concernés et une forte réprobation du PR et du Président du Parlement, surtout après l’affaire de la fausse monnaie», a-t-il réagi.



En parlant de fausse monnaie, Alioune Tine fait allusion à l’affaire Bougazelli qui avait en son temps, défrayé la chronique. Mais quelques mois après son arrestation, le prévenu qui était député de la majorité, a recouvré la liberté. Il vaque tranquillement à ses occupations.