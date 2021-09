Prévisions météo: des pluies et des orages attendus cette nuit - adakar.com

Prévisions météo: des pluies et des orages attendus cette nuit Publié le samedi 18 septembre 2021 | ANACIM

Bulletin météo du soir

Au cours de cette nuit allant au lendemain matin, des pluies accompagnées d’orages intéresseront les localités Sud du pays avec une possible extension vers les zones Centre-Sud.



Cependant, le ciel sera nuageux avec des risques de pluies sur le Centre-ouest et le Nord-est, tandis que sur le reste du territoire le temps sera stable et passagèrement nuageux.



La chaleur sera relativement sensible sur une bonne partie du pays particulièrement dans les régions Nord où les pics de températures diurnes atteindront 36°C et 38°C.



Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents seront de secteur Ouest à Nord-ouest et d’intensité faible à modérée.

Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.



L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée !