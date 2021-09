Passage à Touba : Abdoul Mbaye attaque frontalement Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Passage à Touba : Abdoul Mbaye attaque frontalement Macky Sall Publié le lundi 20 septembre 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

L’ancien Premier ministre du Sénégal Abdoul Mbaye

Tweet

A Touba, Macky Sall a méprisé la casquette de chef d’Etat pour laquelle le Khalife général des mourides lui a réservé un accueil lors de l’inauguration du nouvel hôpital Cheikh Ahmadou Bamba, a indiqué, dimanche, Abdoul Mbaye. Selon le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), le locataire du Palais de Roume n’est rien d’autre qu’un chef de parti mobilisé pour les élections locales.



“Que cela fait peine à voir et entendre. Le Khalif lui a réservé un accueil dû à un Chef d’état. Macky SALL méprise cette casquette et rappelle qu’il n’est rien d’autre qu’un chef de parti mobilisé pour les élections locales“, a notamment tweeté l’ancien Premier ministre.



Que cela fait peine à voir et entendre. Le Khalif lui a réservé un accueil du à un Chef d’état. Macky SALL méprise cette casquette et rappelle qu’il n’est rien d’autre qu’un chef de parti mobilisé pour les élections locales.



Le chef de l’Etat qui était dans la capitale du mouridisme, samedi, pour inaugurer le nouvel hôpital Cheikh Ahmadou Bamba n’a pu s’empêcher de politiser la cérémonie. Ce, malgré les mises en garde du Khalife d’avant l’événement. Macky Sall a indiqué que la coalition “Benno Bokk Yakkar” – dont il est à la tête – contrôle au moins, 14 collectivités locales dans le département de Mbacké. A ces collectivités territoriales, il ajoute celle de Touba où il n’y aura qu’une seule liste. “Et cette liste devrait être celle de Benno Bokk Yakkar“, a-t-il souligné. Non sans prévenir l’opposition : “Il n’y aura pas de combat“.



Reportée à deux reprises, le président de la République, Macky Sall a finalement décidé d’organiser les élections locales le 23 janvier 2022.