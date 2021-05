Ramadan : la Fondation PAD remet des kits aux familles des défunts du Port Autonome de Dakar. - adakar.com

Ramadan : la Fondation PAD remet des kits aux familles des défunts du Port Autonome de Dakar. Publié le mercredi 5 mai 2021

Le mois de Ramadan revêt un caractère particulier et exceptionnel de prières, de méditation, de générosité et surtout de solidarité et de partage. Cette solidarité est réservée principalement aux personnes vulnérables pour leur permettre de se restaurer à la rupture de leur jeûne, surtout dans un contexte marqué par la covid 19 qui a engendré une crise sociale, sanitaire et économique. C’est ainsi, que depuis deux ans, le ramadan est souvent vécu dans des situations de profondes indigences, surtout dans celles où les chefs de familles, pourvoyeurs de revenus et de stabilités financières, ont été brutalement arrachés à la vie.

C’est dans ce cadre que la Fondation PAD, dans sa mission d’utilité public relative à l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables, compte agir pour un Ramadan sans faim en faveur des familles des défunts du Port Autonome de Dakar.

C’est ainsi que Monsieur Aboubacar Sédikh Béye, Président du Conseil de Fondation PAD, dans le cadre d’un concept « KOORU JAAM, WADIAL KORITE ak FONDATION PAD » a dépêché l’équipe de la Fondation PAD dirigée par Mme Diouma Tirera Administrateur de la Fondation de se rendre aux domiciles des familles des défunts du Port Autonome de Dakar pour leur offrir des kits alimentaires composés chacun de riz, d’huile, d’oignons, de lait, de sucre, de dattes et de café. Ces kits alimentaires sont renforcés par des appuis financiers d’une enveloppe de 50 mille francs cfa qui permettront à cette population vulnérable de passer un bon ramadan et de belles fêtes de Korité.

PCA DE LA FONDATION ABOUBACAR SEDIKH BEYE : « La Fondation PAD, agir pour le mieux-être de tous »

« La Fondation PAD dans sa mission d’utilité publique de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, à l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables, compte agir pour un Ramadan sans faim en faveur des familles des défunts du Port Autonome de Dakar. Vos défunts parents qui étaient nos chers collègues ont été arrachés trop tôt à notre affection. Leur contribution pour un Port Autonome de Dakar émergent ne sera pas vain. Nous prions pour le repos de leurs âmes surtout en cette période bénie. Soyez rassurés que la Fondation PAD sera toujours à votre chevet. Que Dieu vous assiste et vous donne longue vie et je vous dis à l’année prochaine inchallah » a souligné le Président du Conseil d’administration Aboubacar Sédikh Bèye.