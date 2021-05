Guy Marius Sagna hausse le ton dans le dossier Alioune Badara Dia - adakar.com

Publié le mercredi 5 mai 2021 | senenews.com

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

L’activiste Guy Marius enfile la robe d’avocat pour plaider la libération de l’enseignant Alioune Badara Dia arrêté la veille des manifestations violentes de mars. Ce responsable du parti socialiste avait commis l’erreur de créer un groupe WhatsApp dénommé « Sonkolé » ou « Sonkolait ». Se faisant passer pour un militant, il proférait des menaces en direction du pouvoir à travers les réseaux sociaux. C’est après enquête que les policiers se sont rendu compte qu’Alioune Badara Dia était un socialiste. Mais pour Guy Marius Sagna, c’est une ‘’audio’’ menaçant les intérêts français au Sénégal qui lui a valu son arrestation.



In extenso, le post de Guy Marius Sagna sur sa page Facebook :



Alioune Badara Dia est un citoyen sénégalais enseignant à Saint-Louis, membre du PS qui avait créé un groupe whatsapp dénommé « Sonkolé » ou « Sonkolait ». Il changera le nom de ce groupe en « Sonko massage ».



Malheureusement pour lui, un audio menaçant les intérêts français au Sénégal circula dans le groupe. Administrateur de ce groupe, il a été accusé d’en être l’auteur et fut arrêté lui aussi pendant les événements dramatiques de février et mars 2021.



Depuis le 14 février, Alioune Badara Dia est privé de liberté. Son état de santé mental et physique se détériore.. Alioune Badara Dia a fait la grève de la faim avec moi pour le changement des conditions de détention dans la prison du Cap Manuel.



Alioune Badara Dia est une victime. Peu importe son opinion politique, ses positionnements, il est une victime. Et le Sénégal et l’Afrique justes que nous voulons construire nous empêchent de nous taire devant l’injustice que vit Alioune Badara Dia.