CAF – Aucun stade homologué au Sénégal, que feront les Lions de la Téranga ? Publié le mercredi 5 mai 2021

Football/Eliminatoires CM 2014: Les Lions de la Téranga affrontent les Eléphants de la côte d`Ivoire.

Samedi 12 Octobre 2013. Abidjan. Les Lions de la Téranga affrontent les Eléphants de la côte d`Ivoire. Photo: Les Lions de la Téranga. Tweet

La Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des stades homologués sur le continent africain en vue des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Comme c’est le cas dans 21 autres pays du continent sur 55, le Sénégal n’a vu aucun de ses stades homologué par l’instance dirigeante du football africain.



Ce que craignaient les observateurs du football est arrivé : le Sénégal n’a aucun stade en règle pour accueillir un match de qualification pour le Mondial. Un triste fait pour un pays actuellement 1er sur le classement FIFA en Afrique, et qui envisage, dans les prochaines années, d’accueillir une CAN. Cependant, quelques possibilités s’offrent aux Lions pour disputer leurs matches.



La première conséquence de cette absence d’homologation est que le Sénégal ne jouera aucun match sur son sol. Pour l’heure, les solutions les plus évidentes et les plus à portée des autorités sénégalaises sont la sollicitation des pays voisins qui ont des stades homologués. Il s’agit du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Guinée Conakry et de la Guinée-Bissau. Mais encore faudrait-il espérer que le planning des matchs ne gêne pas la possibilité d’y tenir la première journée des éliminatoires face au Togo. Jouer les matches à domicile au Maroc est également une possibilité.



Ce qui est sûr, c’est que d’ores er déjà, les autorités sénégalaises ont du pain sur la planche. Non seulement pour se trouver un stade pour accueillir les matches des éliminatoires, mais également accélérer la rénovation des stades, dont celui de Léopold Sédar Senghor.