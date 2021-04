Sénégal: quatre nouveau-nés meurent dans l’incendie d’une maternité à Linguère - adakar.com

Sénégal: quatre nouveau-nés meurent dans l'incendie d'une maternité à Linguère Publié le lundi 26 avril 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Un incendie à l`hôpital Magatte Lô de Linguère tue 4 nouveau-nés

Deux nourrissons internés à l'hôpital Maguette lo de Linguère ont finalement pu être sauvé après l'incendie qui a touché le service de néonatalogie. Incendie qui a malheureusement fait 4 victimes. Tous des nouveau-nés. Les autorités avancent la thèse de l'accident et annoncent une enquête en cours.



Le choc reste très vif après ce drame qui a frappé l’hôpital Maguette Lô de Linguère. Les quatre nourrissons internés au service de néonatalogie morts dans l’incendie qui a ravagé une pièce du bâtiment en question ont finalement été rendus à leurs proches qui ont procédé à l’inhumation ce dimanche 25 avril. Deux autres bébés ont pu être sauvés et leur vie est hors de danger. Ils ont quitté le service de réanimation.



Le maire de Linguère, ancien ministre de l’Intérieur avance la thèse de l’accident dû à une défaillance d’une unité de climatisation. Aly Ngouille Ndiaye attend cependant les résultats de l’enquête en cours. « Pour l’instant, on parle d’un climatiseur qui a pris feu dans la salle. Cela eu cette conséquence, donc ça veut certainement dire que l’origine vient d’une source électrique. Mais en attendant qu’on ait un rapport définitif, je ne peux me prononcer sur les autres aspects. »